Michael Douglas nuovamente nonno | ecco il primo scatto del nuovo arrivato in casa del figlio Cameron

'Congratulazioni a Cameron e Viviane ! E benvenuto Ryder T. Douglas !', Michael Douglas mostra il primo scatto social del suo ultimo nipotino appena arrivato e aggiunge l'hashtag:'nonno orgoglioso'.

"Congratulazioni a Cameron e Viviane! E benvenuto Ryder T. Douglas!", Michael Douglas mostra il primo scatto social del suo ultimo nipotino appena arrivato e aggiunge l'hashtag:"N ...

