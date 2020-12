Miastenia, che cos’è la malattia che ha colpito Gennaro Gattuso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro Gattuso non sta attraversando un buon periodo a causa della Miastenia: ecco cosa gli provoca durante la giornata Un problema all’occhio che gli sta procurando tanto dolore in campo e fuori. Così Rino Gattuso ha svelato ai microfoni di Sky Sport la Miastenia oculare. Si tratta di una malattia di tipo autoimmune visto che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020)non sta attraversando un buon periodo a causa della: ecco cosa gli provoca durante la giornata Un problema all’occhio che gli sta procurando tanto dolore in campo e fuori. Così Rinoha svelato ai microfoni di Sky Sport laoculare. Si tratta di unadi tipo autoimmune visto che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : “Ho una malattia autoimmune, si chiama miastenia, e questa è la terza volta in 10 anni che mi ha colpito e stavolta… - las3rman : RT @_DAGOSPIA_: GATTUSO: HO LA MIASTENIA DA DIECI ANNI, C'È GENTE CHE MI AVEVA DETTO CHE AVREI AVUTO UN MESE DI VITA - lucaborsari : RT @PaolaDiCaro: ‘Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura, che hanno un qualcosa di strano e non si vedono belli allo sp… - NataAlbertoni : RT @chetempochefa: “Ho una malattia autoimmune, si chiama miastenia, e questa è la terza volta in 10 anni che mi ha colpito e stavolta mi h… - biellabruna : RT @chetempochefa: “Ho una malattia autoimmune, si chiama miastenia, e questa è la terza volta in 10 anni che mi ha colpito e stavolta mi h… -