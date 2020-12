Mezzogiorno | bene gli incentivi ma ora serve il salto di qualità Scrive Pirro

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro Giuseppe Provenzano ha ribadito in un intervento apparso sul Messaggero che le risorse per la fiscalità di vantaggio riservata alle imprese delconsentiranno di assicurarla per gli stessi importi sino al 2029, così come saranno oltremodo rilevanti quelle rivenienti dal Recovery Fund destinate all’Italia meridionale. Intanto, per l’anno accademico 2020-2021 è stata anche allargata la no-tax area per le immatricolazioni negli Atenei del sud. E rispondendo poi a tutti coloro che vorrebbero fosse riservata alle regioni del meridione una quota ben superiore al 34% dei nuovi fondi europei in arrivo, ha affermato con chiarezza che, se pure quella percentuale potrebbe e dovrebbe (anche secondo lui) essere superata, è necessario però presentare progetti diad elevata redditività per impiegarli, non limitandosi invece – come ...