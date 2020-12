Meteo Roma in peggioramento già Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) RomaLe condizioni Meteo su Roma vedranno un cambiamento già nel giorno di Natale, con tendenza a nubi e vento forte. È attesa una diminuzione graduale della temperatura. Nella giornata di Santo Stefano le condizioni Meteo inizieranno in nottata connubi qualche precipitazione, ma la giornata migliorerà e mostrerà anche un po’ di sole. La temperatura sarà decisamente più bassa rispetto ai giorni precedenti. Domenica 27 farà freddo, ma ci sarà il sole. Lunedì 28 è atteso un peggioramento con un sensibile rinforzo del vento. Pioverà non è da escludere che qualche temporale. Martedì 29 inizierà ancora con Meteo perturbato, quindi anche con la possibilità di pioggia e vento forte. Tendenza miglioramento parziale. Anche mercoledì potrebbe piovere, in quanto persisterà ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020)Le condizionisuvedranno un cambiamento già nel giorno di, con tendenza a nubi e vento forte. È attesa una diminuzione graduale della temperatura. Nella giornata di Santo Stefano le condizioniinizieranno in nottata connubi qualche precipitazione, ma la giornata migliorerà e mostrerà anche un po’ di sole. La temperatura sarà decisamente più bassa rispetto ai giorni precedenti. Domenica 27 farà freddo, ma ci sarà il sole. Lunedì 28 è atteso uncon un sensibile rinforzo del vento. Pioverà non è da escludere che qualche temporale. Martedì 29 inizierà ancora conperturbato, quindi anche con la possibilità di pioggia e vento forte. Tendenza miglioramento parziale. Anche mercoledì potrebbe piovere, in quanto persisterà ...

