Meteo Perugia con sensibile peggioramento | freddo e ventoso

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Ilsuvedrà per Natale uncon unabbassamento della temperatura. Città non è attesa neve. Il vento soffierà piuttosto forte, ciò accentuerà la sensazione di. Sabato sarà una giornata decisamente rigida, con la possibilità di neve attorno alla città, seguirà un miglioramento. Anche domenica sarà piuttosto rigida con la possibilità anche di gelata notturna. Ed ecco che arriviamo a lunedì 28, quando una forte perturbazione raggiungerà, dove atteso forte vento, con intensità sino a 90 km/h. È prevista pioggia in un contesto di temperature rigide. I giorni successivi saranno discretamente rigidi con la possibilità di ulteriori precipitazioni, ma non di neve in città. Venerdì 25: nuvoloso con rovesci, molto ...