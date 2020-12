"Messaggio chiaro e pericoloso". Revocata la cittadinanza, Saviano rincara la dose: una frecciatina a Salvini? | Guarda (Di giovedì 24 dicembre 2020) Revocata la cittadinanza a Roberto Saviano e lui per tutta risposta replica così: "Il Messaggio è chiaro e pericoloso: chi critica il nostro capo perde la cittadinanza". Il riferimento sembra esplicito a Matteo Salvini. La richiesta contro l'autore di Gomorra era stata presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, per il quale "Saviano è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici: nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico che lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo colpevoli soltanto di avere un'opinione diversa dalla sua su più questioni: dalla liberalizzazione della droga all'immigrazione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)laa Robertoe lui per tutta risposta replica così: "Il: chi critica il nostro capo perde la". Il riferimento sembra esplicito a Matteo. La richiesta contro l'autore di Gomorra era stata presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, per il quale "è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici: nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico che lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo colpevoli soltanto di avere un'opinione diversa dalla sua su più questioni: dalla liberalizzazione della droga all'immigrazione".

robertosaviano : Il messaggio è chiaro e pericoloso: chi critica il nostro capo perde la cittadinanza. #Verona #Saviano - PsCustomObject : RT @robertosaviano: Il messaggio è chiaro e pericoloso: chi critica il nostro capo perde la cittadinanza. #Verona #Saviano - Camils10 : @panicathediszo Per il momento non credo ci sia l'ufficialità totale ma pare non sia nemmeno così ufficiosa come no… - giuliapompili : RT @giulioenrico: Arrivata #Katane di @giuliapompili con auguri di natale! Anyway #Singapore ha lo pfizer, ha il 70% di utenti con contac… - MoonCat35355453 : RT @robertosaviano: Il messaggio è chiaro e pericoloso: chi critica il nostro capo perde la cittadinanza. #Verona #Saviano -

GF Vip: A Pretelli è stato destinatario di un aereo con un messaggio attribuito alla Gregoraci. Giulio, rivela che non è opera della badessa ...

Sono giunte al cuore di Gesù Bambino le preghiere che i bambini

SACILE Sono giunte al cuore di Gesù Bambino le preghiere che i bambini della Scuola dell'infanzia Maria Bambina e del Nido integrato Arcobaleno, gli hanno rivolto assieme alle loro famiglie e ...

