Messa di Natale, tra orario anticipato e autocertificazione: ecco le regole da rispettare (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'Italia è zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus ma i fedeli potranno lo stesso andare nei luoghi di culto e partecipare alle celebrazioni. La Cei raccomanda di scegliere le chiese "fra quelle più vicine" e di avere con sé il modulo già compilato per non rallentare i controlli. Con la chiusura notturna, la Messa della Vigilia è stata anticipata tra le 18 e le 20.30. Obbligatorie mascherine e accessi limitati

