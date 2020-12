Messa di Natale, il Papa: “Non perdiamoci d’animo, si può uscire dal tunnel” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La Messa di Natale è stata anticipata in tutta Italia, compresa quella celebrata da Papa Francesco nella basilica vaticana, davanti a 200 presenti (nonostante una capienza di 7 mila) e 120 emittenti collegate. Il pontefice ha lanciato diversi Messaggi. “Il figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio“, ha detto in apertura. “Affamati di successo e mondanità, ci alimentiamo con cibi che non sfamano” “Ogni scartato è figlio di Dio”, ha sottolineato il Pontefice chiedendo di rivolgere lo sguardo a chi è più in difficoltà. “Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui”. “Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, dal suo amore instancabile, dal suo amore concreto. Quante volte invece – ha detto ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Ladiè stata anticipata in tutta Italia, compresa quella celebrata daFrancesco nella basilica vaticana, davanti a 200 presenti (nonostante una capienza di 7 mila) e 120 emittenti collegate. Il pontefice ha lanciato diversiggi. “Il figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio“, ha detto in apertura. “Affamati di successo e mondanità, ci alimentiamo con cibi che non sfamano” “Ogni scartato è figlio di Dio”, ha sottolineato il Pontefice chiedendo di rivolgere lo sguardo a chi è più in difficoltà. “Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui”. “Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, dal suo amore instancabile, dal suo amore concreto. Quante volte invece – ha detto ...

