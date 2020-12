Messa della Vigilia di Natale del Papa: dove vederla e a che ora (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Messa della Vigilia di Natale del Papa sarà anticipata quest’anno. Da oggi tutta Italia è zona rossa a causa dell’emergenza coronavirus. Le chiese però restano aperte anche in questi giorni di zona rossa: i fedeli potranno comunque andare nei luoghi di culto e partecipare alle celebrazioni ma sempre con l’autocertificazione. La Cei raccomanda di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladidelsarà anticipata quest’anno. Da oggi tutta Italia è zona rossa a causa dell’emergenza coronavirus. Le chiese però restano aperte anche in questi giorni di zona rossa: i fedeli potranno comunque andare nei luoghi di culto e partecipare alle celebrazioni ma sempre con l’autocertificazione. La Cei raccomanda di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

