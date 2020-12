Messa del giorno 24 Dicembre 2020: Letture, Salmo e Vangelo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima Lettura 2 Sam 7, 1-5.8-11.16Dal secondo libro di Samuele Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’, e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima Lettura 2 Sam 7, 1-5.8-11.16Dal secondo libro di Samuele Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’, e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti ...

Giorning : #24dicembre del 1818 durante la Messa di Natale il reverendo Joseph Mohr e l'organista Franz Xaver Gruber cantano i… - valetrncn : scusate out of context ho deciso di iniziare a dire tutte le cagate che mi passano per la testa, ma solo io ho degl… - itsVII_XXVII : Sto talmente di merda che ho scritto una specie di lettera a mia madre nelle note del telefono, lettera che non leg… - AnnaxLGxTS : RT @iginave: Con gli occhi del 2020, #parentiserpenti è una bomba epidemiologica: pranzi con i nonni, anziani in rsa, assembramenti in ogni… - rosvita51043111 : RT @TridentinaNapol: 25 dicembre 2020, Natale del Nostro Signore Gesú Cristo: S. Messa cantata in Rito Romano antico, ore 18.30 https://t.c… -