Messa anticipata di Natale, l'omelia di Papa Francesco: "Non perdetevi d'animo"

"La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova", ha detto Papa Bergoglio nella sua omelia. "Il tempo che abbiamo non è per piangerci addosso" La celebrazione, a seguito delle misure anti-Covid,...

