Meridbulloni | il Gruppo Fontana annuncia 80 licenziamenti a Castellammare di Stabia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Piena solidarietà agli 80 dipendenti dello stabilimentoSpa didi, per iti di punto in bianco dalla proprietà, il. Siamo preoccupati e stupiti per quanto sta accadendo in queste ore. Come forza politica, sempre dalla parte dei lavoratori, invitiamo l’azienda a ripensarci. Questo è il tempo degli investimenti al Sud, non certo delle fughe. Per questo motivo, chiederò la convocazione urgente in Consiglio della Commissione Attività produttive al fine di promuovere interventi immediati per scongiurare ie far trascorrere un natale sereno ai lavoratori e alle loro famiglie”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. L'articolo ...