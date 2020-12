Maurizia Triggiani | «Un Natale da Disordinary mom»

Leggi su vanityfair

«Il Natale "disordinario è un po' come tutti gli altri giorni: tenere insieme i pezzi tra libri sempre da correggere, bambina sempre malata, lavoro a tutte le ore, un marito che fa pausa lavorando a maglia berretti fucsia e un figlio che salta ovunque ma aiuta tantissimo. Facciamo tanti brutti pacchetti, scartiamo tanti bellissimi regali e siamo felici». Maurizia Triggiani, alias Disordinary Mom nella sua Disordinary Family, composta dal marito Marco e i due figli che su Facebook e Instagram (con quasi 100mila follower) è diventata una grande comunità di racconti quotidiani sulla famiglia, ha scelto di essere felice.