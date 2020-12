Matteo Salvini ha nominato Armando Siri nella segreteria politica della Lega. Il senatore è imputato per corruzione (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex sottosegretario del Carroccio Armando Siri, per il quale solo sei giorni fa la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per due episodi di corruzione, è entrato nella segreteria politica della Lega. Il senatore è stato nominato da Matteo Salvini come responsabile del programma. L’ex sottosegretario alle Infrastrutture del governo gialloverde Siri è imputato nell’ambito dell’inchiesta sull’eolico insieme ad altre quattro persone, tra cui l’ex parlamentare Fi Paolo Arata. Secondo l’accusa, il parlamentare del Carroccio ha asservito i suoi poteri a “interessi privati”. Il governo Lega-M5s si scontro per giorni, ad aprile 2019, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex sottosegretario del Carroccio, per il quale solo sei giorni fa la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per due episodi di, è entrato. Ilè statodacome responsabile del programma. L’ex sottosegretario alle Infrastrutture del governo gialloverdenell’ambito dell’inchiesta sull’eolico insieme ad altre quattro persone, tra cui l’ex parlamentare Fi Paolo Arata. Secondo l’accusa, il parlamentare del Carroccio ha asservito i suoi poteri a “interessi privati”. Il governo-M5s si scontro per giorni, ad aprile 2019, ...

