Massimo Cannoletta lascia L’Eredità | il suo messaggio sui social dopo l’addio

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 dicembre 2020). L’amatissimo campione del quiz di Rai Uno ha infatti detto addio al programma,ndo una sorta di vuoto dentro ai fan e ai telespettatori. Ma il buon, oltre are uno splendidopositivo, ha anche scritto un saluto suia tutti coloro che lo hanno amato e supportato in queste settimane. LEGGI ANCHE: — Il futuro di: ecco cosa potrebbe fare nel programmaessere uscito come concorrente51 giorni, 33 ghigliottine e 280mila euro vinti,hato. Foto: Ufficio Stampa ...