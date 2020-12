Marco Bentivogli ricoverato d’urgenza | l’ex segretario della Fim-Cisl nel reparto Covid

(Di giovedì 24 dicembre 2020), coordinatore nazionale di Base Italia ed exnazionaleFim-, nel primo pomeriggio è statoaldell’ospedale Torrette di Ancona, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni.ha contratto una re-infezione da-19 dopo averla superata lo scorso novembre., come aveva raccontato nelle scorse settimane, era risultato positivo una prima volta lo scorso 23 ottobre dopo aver scoperto, grazie a Immuni, un contatto a rischio. “Sto bene”, aveva raccontato alla festa de Il Foglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

