Marco Bentivogli di Base Italia ricoverato d' urgenza ad Ancona | Re-infezione da Covid-19

akenatoth : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… - spike_sr71 : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… - matteonerini : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… - MattiaGallo17 : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… - tfabiani2 : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bentivogli

Il Fatto Quotidiano

Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia, nel primo pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza al reparto Covid dell’ospedale Torrette di Ancona, a seguito di un peggioramento delle sue ...ANCONA – Ricovero d’urgenza a Torrette per Marco Bentivogli. Il coordinatore nazionale di Base Italia, ed ex segretario nazionale dei metalmeccanici della Cisl, ha contratto per la seconda volta il ...