Mara Venier lascia Domenica In? La risposta del direttore Stefano Coletta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso di un’intervista con Il Corriere della sera, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha parlato del futuro di Mara Venier a Domenica In. Da un po’ di tempo si vociferava dell’addio della storica conduttrice dalla trasmissione Domenicale. Anche il marito della donna aveva lasciato intendere proprio questo attraverso il suo profilo Instagram. Ad ogni modo, il direttore in persona ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda e di svelare come stiano realmente le cose. Il protagonista, inoltre, ha parlato anche di alcune novità che verranno introdotte in casa Rai a partire dal prossimo anno. Vediamo tutti i dettagli. Stefano Coletta sull’abbandono di Mara Venier da ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso di un’intervista con Il Corriere della sera, ildi Rai 1ha parlato del futuro diIn. Da un po’ di tempo si vociferava dell’addio della storica conduttrice dalla trasmissionele. Anche il marito della donna avevato intendere proprio questo attraverso il suo profilo Instagram. Ad ogni modo, ilin persona ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda e di svelare come stiano realmente le cose. Il protagonista, inoltre, ha parlato anche di alcune novità che verranno introdotte in casa Rai a partire dal prossimo anno. Vediamo tutti i dettagli.sull’abbandono dida ...

tuttopuntotv : Mara Venier lascia Domenica In? La risposta del direttore Stefano Coletta #DomenicaIn #maravenier #venier #coletta - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Domenica In 2021/2022: resta Mara Venier, parola del direttore di RaiUno - peppe844 : RT @BITCHYFit: Domenica In 2021/2022: resta Mara Venier, parola del direttore di RaiUno - BITCHYFit : Domenica In 2021/2022: resta Mara Venier, parola del direttore di RaiUno - zazoomblog : Il regalo di Natale di Mara Venier ai fan: il direttore di Raiuno svela tutto - #regalo #Natale #Venier #direttore -