Mara Venier lascia Domenica In, al suo posto Alberto Matano, Antonella Clerici o Eleonora Daniele? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sostituire Mara Venier non è un’impresa facile. I vertici della Rai lo sanno bene: con la sua professionalità e la sua proverbiale simpatia, la conduttrice veneta è una fuoriclasse della televisione italiana. Per questo la sua intenzione di lasciare, a fine stagione, il timone di Domenica in ha spiazzato tutti. Chi potrebbe mai prendere il suo posto, garantendo a Raiuno gli stessi risultati in termini di share? Nessuno sembra avere una risposta a questa domanda. Nessuno, tranne Nicola Carraro. Ebbene sì: il marito di Mara – che non vede l’ora di averla finalmente sempre a casa con lui – ha rimuginato sul problema e ha pubblicamente offerto alla Rai più di una soluzione. «Ho tre proposte», ha dichiarato l’ex produttore cinematografico. «La prima è Antonella ... Leggi su aciclico (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sostituirenon è un’impresa facile. I vertici della Rai lo sanno bene: con la sua professionalità e la sua proverbiale simpatia, la conduttrice veneta è una fuoriclasse della televisione italiana. Per questo la sua intenzione dire, a fine stagione, il timone diin ha spiazzato tutti. Chi potrebbe mai prendere il suo, garantendo a Raiuno gli stessi risultati in termini di share? Nessuno sembra avere una risposta a questa domanda. Nessuno, tranne Nicola Carraro. Ebbene sì: il marito di– che non vede l’ora di averla finalmente sempre a casa con lui – ha rimuginato sul problema e ha pubblicamente offerto alla Rai più di una soluzione. «Ho tre proposte», ha dichiarato l’ex produttore cinematografico. «La prima è...

LaMammaN1 : - bari_times : Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di 'Domenica In' - gianlu_79 : RT @bubinoblog: STEFANO COLETTA: RAI1 RESTA IL CANALE DEGLI ITALIANI, IMPENSABILE DOMENICA IN SENZA MARA VENIER, ARRIVANO NUOVI VOL... http… - zazoomblog : Mara Venier addio arriva la notizia che sconvolge il web - #Venier #addio #arriva #notizia - infoitcultura : Mara Venier, retroscena: “Maria De Filippi mi ha aiutata in un momento di difficoltà” -