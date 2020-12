Mappe meteo NEVE 5 giorni Italia Commento

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020)previsioneprevisioneEuropa. Ancora conferme di tendenzaconnel settore occidentale del Nord. Lacadrà in Valle Padana, diffusamente interessando città e paesi della Lombardia padana centro occidentale e di quella piemontese. Abbondanti nevicate sono attese in tutti i rilievi, Valle d’Aosta compresa. In violetto sono indicati gli eventi maggiori, conper oltre i 50 cm. Forteè attesa nelle Alpi del settore occidentale della Valle d’Aosta, le Alpi e Prealpi della Lombardia, tutta l’area a bassa quota del Trentino, come anche del Veneto, i rilievi del Friuli., ...