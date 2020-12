Manchester United, la speranza di Solskjaer: “Pogba vuole vincere qualcosa. Mi auguro qui…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato anche di Paul Pogba nel corso della sua intervista ai microfoni di ESPN. Il tecnico Red Devils ha commentato i recenti rumors sul futuro del francese con la possibilità di vederlo partire nelle prossime finestre di mercato.Solskjaer: "Pogba vuole vincere. Spero lo faccia qui"caption id="attachment 1045477" align="alignnone" width="452" Pogba (getty images)/caption"Se ho qualche speranza che Pogba voglia far parte dell progetto United in futuro? Qui al Manchester United c’è sempre una richiesta di trofei. Più trofei vinciamo, più i giocatori vorranno giocare per noi qui e poi bisogna ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato anche di Paulnel corso della sua intervista ai microfoni di ESPN. Il tecnico Red Devils ha commentato i recenti rumors sul futuro del francese con la possibilità di vederlo partire nelle prossime finestre di mercato.: ". Spero lo faccia qui"caption id="attachment 1045477" align="alignnone" width="452"(getty images)/caption"Se ho qualchechevoglia far parte dell progettoin futuro? Qui alc’è sempre una richiesta di trofei. Più trofei vinciamo, più i giocatori vorranno giocare per noi qui e poi bisogna ...

