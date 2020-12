Maltempo Toscana: rischio vento e neve in Alto Mugello fino a domani 25 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Previste nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 m, in progressivo calo di quota fino ai 400-500 m in serata, in particolare sull'Alto Mugello; codice giallo rischio vento oggi 24/12 e domani 25/12 per area Romagna Toscana (Alto Mugello) Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Previste nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 m, in progressivo calo di quotaai 400-500 m in serata, in particolare sull'; codice giallooggi 24/12 e25/12 per area Romagna

