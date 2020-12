Malattia Gattuso, il ministro Spadafora: “Sue parole esempio per i giovani” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si è sfogato ieri in diretta tv il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dopo la partita con il Torino. La Malattia che lo ha provato però non ha scalfito l'uomo. "Trovo davvero di grande significato le parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai cavanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport". Il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, elogia così, in un post sui social, il tecnico del Napoli che ha raccontato pubblicamente i suoi problemi di salute a causa di una Malattia immune, la miastenia. "Sono dieci anni che ci soffro - ha detto Gattuso - è la terza volta che mi succede: questa volta mi ha preso ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si è sfogato ieri in diretta tv il tecnico del Napoli Gennarodopo la partita con il Torino. Lache lo ha provato però non ha scalfito l'uomo. "Trovo davvero di grande significato ledi Gennaro. Unsoprattutto per i piùa non arrendersi mai cavanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport". Ildelle politicheli e dello sport, Vincenzo, elogia così, in un post sui social, il tecnico del Napoli che ha raccontato pubblicamente i suoi problemi di salute a causa di unaimmune, la miastenia. "Sono dieci anni che ci soffro - ha detto- è la terza volta che mi succede: questa volta mi ha preso ...

