Lutto nella politica italiana: “Un male crudele lo ha strappato ai suoi affetti” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lutto nel mondo della politica. È morto nella notte a Iglesias Roberto Frongia, assessore regionale ai Lavori pubblici nella Giunta Solinas. L’uomo aveva 60 anni ed era malato da qualche tempo. Avvocato e presidente dei Riformatori sardi Frongia si batteva da tempo per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione. Era anche presidente del comitato promotore di tale battaglia. Frongia era un politico di lungo corso, aveva già fatto l’assessore durante la dodicesima legislatura tra il 1999 e il 2004 con le Giunte di Mario Floris, Mauro Pili e Italo Masala. Con Pili aveva iniziato, nel 1993, la sua esperienza politica a Iglesias, prima come assessore e poi come vicesindaco.



