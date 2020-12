Lutto nel mondo della politica sarda, muore Roberto Frongia: “Un valido assessore e una persona perbene” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lutto nel mondo della politica sarda. E’ morto a Iglesias Roberto Frongia, assessore regionale ai Lavori pubblici nella Giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas. Avrebbe compiuto 61 anni il 23 gennaio ma è stato stroncato da un male incurabile, come accaduto due anni fa alla moglie Cosetta Melis. Presidente dei Riformatori sardi, Frongia era L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 24 dicembre 2020)nel. E’ morto a Iglesiasregionale ai Lavori pubblici nella Giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas. Avrebbe compiuto 61 anni il 23 gennaio ma è stato stroncato da un male incurabile, come accaduto due anni fa alla moglie Cosetta Melis. Presidente dei Riformatori sardi,era L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Oliena, lutto nel mondo della musica tradizionale: muore di coronavirus a 49 anni Pasqualino Puligheddu La Nuova Sardegna Lutto nel mondo della politica sarda, muore Roberto Frongia: “Un valido assessore e una persona perbene”

Lutto nel mondo della politica sarda. E’ morto a Iglesias Roberto Frongia, assessore regionale ai Lavori pubblici nella Giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas. Avrebbe compiuto 61 anni il ...

Lutto nel mondo della politica sarda. E' morto a Iglesias Roberto Frongia, assessore regionale ai Lavori pubblici nella Giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas. Avrebbe compiuto 61 anni il ...