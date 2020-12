Lutto nel mondo della moda | morta Stella Tennant

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Si è improvvisamente spenta all’età di 50 anni anni, modi punta, considerata una delle “reginepasserella” negli anni ’90. La donna aveva compiuto gli anni appena 5 giorni fa. Sulle causemorte indagano gli inquirenti, anche se secondo quanto riportato al momento, sembrano non esserci “cause sospette”. “Era una donna meravigliosa, un esempio per tutti noi”, dicono i famigliari in un comunicato.aveva debuttato nel ’94, ma fu nel 1996 che la sua magrezza fece scandalo, quando sfilò in un microbikini di Chanel. La moera poi diventata una presenza costante sulle passerelle di Versace, Valentino e Alexander McQueen e nelle campagne promozionali di Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry. Fu anche la musa di Karl ...