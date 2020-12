L’ultima sfida del tycoon: Donald Trump pone il veto sulla legge sulla Difesa (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’obiettivo sembra quello di lasciare dietro di sè il caos, in vista dell’arrivo del suo successore, Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti. Donald Trump ha lanciato una sfida al Congresso e lo ha fatto opponendo il veto sulla legge sulla Difesa varata a larga maggioranza da Camera e Senato. Tutto questo mentre sullo sfondo ci sono una serie di provvedimenti di grazia controversi. La sfida è esterna, al Congresso, ma anche interna, al suo stesso partito Repubblicano, colpevole di non essere abbastanza di sostegno nella sua lotta per provare a rovesciare il risultato a lui contrario delle elezioni. Il veto che Trump ha posto ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’obiettivo sembra quello di lasciare dietro di sè il caos, in vista dell’arrivo del suo successore, Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti.ha lanciato unaal Congresso e lo ha fatto opndo ilvarata a larga maggioranza da Camera e Senato. Tutto questo mentre sullo sfondo ci sono una serie di provvedimenti di grazia controversi. Laè esterna, al Congresso, ma anche interna, al suo stesso partito Repubblicano, colpevole di non essere abbastanza di sostegno nella sua lotta per provare a rovesciare il risultato a lui contrario delle elezioni. Ilcheha posto ...

