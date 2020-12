Lugo | condannata per la morte di un paziente | l' ex infermiera Poggiali in cella

(Di giovedì 24 dicembre 2020) commenta Daniela, l'ex48enne dell'Ausl Romagna, andrà inperché raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare emessa per 'pericolo di reiterazione del reato'. Questo alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Lugo condannata

L'ex infermiera 48enne dell'Ausl Romagna Daniela Poggiali è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare emessa per "pericolo di reiterazione del reato" alla luce della recente condanna a 30 ...Daniela Poggiali, l'ex infermiera 48enne dell'Ausl Romagna, andrà in cella perché raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare emessa per "pericolo di reiterazione del reato". Questo alla luce dell ...