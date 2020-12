L’orribile morte dell’addestratore di orche | sbranato durante lo spettacolo di Natale

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il terribile incidente avvenne la vigilia didel 2009 presso il Loro Parque: l’orca era nata e cresciuta in cattività Per tutta la sua vita l’orca Keto non ha mai potuto nuotare in mare aperto: nata nel 1995 e cresciuta in cattività, l’enorme mammifero marino è stata la prima orca a nascere in un parco a tema SeaWorld, dando a sua volta vita ad altri cuccioli di orca presso il Loro Parque, situato nelle Tenerife. Keto si era sempre esibita nei parchi a tema acquatico, e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto, fra l’altro proprio nel giorno della vigilia di. Laorribile dell’allenatore Fra gli addestratori del Loro Parque c’era Alexis Martínez, un 29enne che conosceva Keto molto bene e con cui aveva già realizzato varie esibizioni. L’addestratore e l’orca stavano preparando lo ...