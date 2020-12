Lorena Forteza | che fine ha fatto dopo ‘Il Ciclone’ Com’è oggi e cosa fa per vivere

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il prossimo 26 dicembre Italia 1 manderà in onda in prima serata ‘Il Ciclone‘, capolavoro di Leonardo Pieraccioni. Vera e propria star di quel film fu sexy e bellissima, interprete del ruolo di Caterina: ma chehail film e? LEGGI ANCHE: — Avete mai visto il figlio di? E’ un talento con lo skate: guardate che acrobazie Con ‘Ilsi era imposta come un’icona sexy, ma chehaa 24 anni dall’uscita del film di Pieraccioni? Foto: Kikapress: chehaQualche ...