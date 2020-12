Long Covid, ecco come il virus potrebbe riuscire a entrare nel cervello (Di giovedì 24 dicembre 2020) (foto: Pete Linforth via Pixabay)Ormai lo sappiamo: Covid-19 in alcuni pazienti può lasciare strascichi una volta che si è guariti, anche a lungo, con sintomi vari che possono protrarsi anche in persone giovani. Il Long Covid – così è stato chiamato dagli scienziati – può comportare anche problemi cognitivi (si è parlato di nebbia mentale). Non è un caso che oggi uno studio della University of Washington School of Medicine abbia appena mostrato che con ampia probabilità per cui il virus riesce a entrare nel cervello, penetrando la barriera emato-encefalica – un elemento, questo, che potrebbe spiegare anche alcuni sintomi cognitivi e neurologici di cui abbiamo parlato. I risultati, ottenuti per ora su animali, sono pubblicati su Nature ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) (foto: Pete Linforth via Pixabay)Ormai lo sappiamo:-19 in alcuni pazienti può lasciare strascichi una volta che si è guariti, anche a lungo, con sintomi vari che possono protrarsi anche in persone giovani. Il– così è stato chiamato dagli scienziati – può comportare anche problemi cognitivi (si è parlato di nebbia mentale). Non è un caso che oggi uno studio della University of Washington School of Medicine abbia appena mostrato che con ampia probabilità per cui ilriesce anel, penetrando la barriera emato-encefalica – un elemento, questo, chespiegare anche alcuni sintomi cognitivi e neurologici di cui abbiamo parlato. I risultati, ottenuti per ora su animali, sono pubblicati su Nature ...

Ultime Notizie dalla rete : Long Covid Long Covid, ecco come il virus potrebbe riuscire a entrare nel cervello Wired.it Napoli, tutto pronto al Cardarelli per i vaccini: 100 persone in lista

Personale che è in servizio nelle unità operative Covid o che sarà deputato alla ... esposti - ricorda il direttore generale Giuseppe Longo - ancora una volta il Cardarelli ha messo in campo ...

Covid: all’Ospedale Cardarelli tutto pronto per dare avvio alla vaccinazione

