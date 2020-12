L’omelia di Papa Francesco: “Non perdiamoci d’animo, si può uscire da tunnel” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: ‘No, sei mio figlio!’ Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: ‘Coraggio, sono con te'”. Un frammento delL’omelia della Messa di Natale di Papa Francesco. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Sorella, fratello, non perderti. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: ‘No, sei mio figlio!’ Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di nondaldella prova? Dio ti dice: ‘Coraggio, sono con te'”. Un frammento deldella Messa di Natale di. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Messa anticipata di Natale, l'omelia di Papa Francesco: 'Non perdetevi d'animo' [aggiornamento delle 20:47] - SkyTG24 : Messa di Natale, l'omelia di Papa Francesco: 'Nessuno si perda d'animo, Dio è con noi' - CrHashtag : RT @mdimagritt: Papa Francesco che shitstorma il consumismo durante l’omelia parlando di mangiatoie. Brodo di giuggiole. - mina_parco : RT @repubblica: Messa anticipata di Natale, l'omelia di Papa Francesco: 'Non perdetevi d'animo' [aggiornamento delle 20:47] - Odyxeus59 : RT @repubblica: Messa anticipata di Natale, l'omelia di Papa Francesco: 'Non perdetevi d'animo' [aggiornamento delle 20:47] -

Ultime Notizie dalla rete : L’omelia Papa Sulla tomba di san Francesco il Papa firma “Fratelli tutti” Vatican News