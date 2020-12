Lockdown di Natale: Italia in zona rossa. Cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi via al Lockdown di Natale fino al 7 gennaio. Nei giorni festivi e prefestivi (24,25,26,27,31 dicembre, 1,2,3,5 e 6 gennaio) l’Italia sarà zona rossa. In questi giorni ci si potrà muovere con l’autocertificazione, in massimo in due persone (figli under 14, persone disabili e non autosufficienti al seguito sono esclusi dal conteggio), solamente all’interno della propria Regione di residenza e verso un’abitazione privata. Consentito non più di uno spostamento al giorno nel rispetto del coprifuoco: dalle 22 alle 5, eccezion fatta per Capodanno quando è previsto dalle ore 22 alle ore 7. Nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, invece, la penisola sarà zona arancione: di conseguenza, sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune, nel rispetto del coprifuoco. Una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi via aldifino al 7 gennaio. Nei giorni festivi e prefestivi (24,25,26,27,31 dicembre, 1,2,3,5 e 6 gennaio) l’sarà. In questi giorni ci si potrà muovere con l’autocertificazione, in massimo in due persone (figli under 14, persone disabili e non autosufficienti al seguito sono esclusi dal conteggio), solamente all’interno della propria Regione di residenza e verso un’abitazione privata. Consentito non più di uno spostamento al giorno nel rispetto del coprifuoco: dalle 22 alle 5, eccezion fatta per Capodanno quando è previsto dalle ore 22 alle ore 7. Nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, invece, la penisola saràarancione: di conseguenza, sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune, nel rispetto del coprifuoco. Una ...

