Lo Spirito del Natale | trama | trailer e cast del film

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lodelè ilche Tv8 propone per il suo tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola appartiene al genere sentimentale ed è diretta da David Jackson. Il titolo originale è The Spirit of Christmas. Lade Lodelinvece ruota attorno a Kate, un avvocato che ha sempre messo al primo posto il lavoro. L’amore però busserà presto alla sua porta. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, iloriginale e ilcompleto. Lodel, laKate è un brillante avvocato che ha sempre pensato al lavoro e che ha messo la sua vita sentimentale in secondo piano. Prima delle feste viene inviata nel Vermont per fare da mediatore alla ...