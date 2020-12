Lo sconcerto di Sgarbi per la decisione di Verona | ' Offro a Saviano la cittadinanza di Sutri e Urbino'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Vittorioconversando con l'Adnkronos ha detti che è stato "un errore" revocare laonoraria dia Roberto, come è stato deciso ieri nel corso di un consiglio comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : sconcerto Sgarbi

Globalist.it

Sgarbi dice poi che si metterà subito in contatto con il primo cittadino di Verona: ''Chiamerò il sindaco per dirgli che è un errore".tanto che perfino il New York Times ha scritto dello sconcerto e Vittorio Sgarbi interviene nella polemica: «Fino a che punto può arrivare la decadenza della Chiesa? E quanto può essere distratto il ...