“Lo schiaccianoci e i quattro regni” | vigilia di Natale tra le meraviglie

Bentornati su Around the Tree! Preparatevi a vivere, in un mondo parallelo, attraverso l'illusione dei sogni. Il film che stiamo per trattare parte dal racconto di E.T.A. Hoffman: Lo schiaccianoci e il Re dei Topi pubblicato nel 1816, passando per l'adattamento di Dumas e per il balletto musicato da Čajkovskij. Oggi, la Disney si concentra su un fantasy sofisticato, dal palcoscenico al grande schermo, per raccontare il suo nuovo live action, Lo schiaccianoci e i quattro regni di Lasse Hallström e Joe Johnston, dalle atmosfere del nord che ricordano molto Le Cronache di Narnia. Ballerine, soldati, mondi incantati e atmosfere natalizie Misty Copeland ne "Lo schiaccianoci e i quattro regni" – © Disney La sontuosa rappresentazione cinematografica del balletto di ...

