Lo Scaffale dei Libri speciale di Natale | i nostri consigli dell’ultimissimo minuto

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ricky, Gianmarco, Maria Sole, Thomas e affettuosamente tutti gli altri. Ugo (edizioni Rai), volumetto familiare alla memoria dell’immarcescibile Ugo Tognazzi (1922-1990), non è il libro delle supercazzole come se fosse antani. Bensì una ricognizione delicata e profonda dei figli (quattro, nati da tre compagne diverse e di tre diverse nazionalità) attorno alla figura paterna. Ricky, il primogenito più in sintonia con le libertà e le passioni del padre; Gianmarco, quello del “rapporto” dapprima “conflittuale” poi più disteso e genuino; Thomas, il bimbo che ri-conosce papà in una foto e la tiene con sé in tasca per decenni; Maria Sole, la ragazza che decide di “fare i conti con la sua assenza”. Ne esce il quadro “allargato” di Tognazzi papà sempre sul set, attratto dai “lotti” da acquistare a Torvaianica per il Villaggio Tognazzi, desideroso di esprimersi in cucina ...