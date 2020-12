LO SAPEVATE CHE – In quali sport eccelle l’Italia e perché? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le motivazioni alla base dell’affermazione sportiva delle squadre nazionali sono storiche, politiche e geografiche. I conflitti che hanno attraversato l’Italia hanno lasciato in eredità al nostro Paese tradizioni vincenti soprattutto nella scherma e nel tiro a volo. La prima è presente dalle Olimpiadi di Atene 1896 dove già nelle prime edizioni vi sono le tre discipline cardine, cioè fioretto, sciabola e spada. Rispetto alla gran parte delle altre discipline, inoltre, relativamente presto vi è stata l’introduzione degli eventi femminili (nel 1924 il fioretto, nel 1996 la spada e nel 2004 la sciabola). Nel medagliere aggiornato ai tornei olimpici di scherma che si sono svolti a Rio de Janeiro nel 2016 l’Italia si classifica prima con un totale di 125 medaglie conquistate di cui 49 ori, 43 argenti e 33 bronzi, al secondo posto troviamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le motivazioni alla base dell’affermazioneiva delle squadre nazionali sono storiche, politiche e geografiche. I conflitti che hanno attraversatohanno lasciato in eredità al nostro Paese tradizioni vincenti soprattutto nella scherma e nel tiro a volo. La prima è presente dalle Olimpiadi di Atene 1896 dove già nelle prime edizioni vi sono le tre discipline cardine, cioè fioretto, sciabola e spada. Rispetto alla gran parte delle altre discipline, inoltre, relativamente presto vi è stata l’introduzione degli eventi femminili (nel 1924 il fioretto, nel 1996 la spada e nel 2004 la sciabola). Nel medagliere aggiornato ai tornei olimpici di scherma che si sono svolti a Rio de Janeiro nel 2016si classifica prima con un totale di 125 medaglie conquistate di cui 49 ori, 43 argenti e 33 bronzi, al secondo posto troviamo ...

