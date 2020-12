Livorno | nominato il nuovo Cda | Heller resta presidente | Aimo amministratore delegato

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilha comunicato la nomina delConsiglio d’Amministrazione, al termine dell’assemblea dei soci che si è tenuta stamattina in videoconferenza. Giorgioè stato confermato nella carica die la qualifica di viceattribuita a Guido P. Silvioricoprirà invece la carica di. Un cda che tenterà di sistemare la situazione economica del club nei prossimi mesi. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

bizcommunityit : Livorno. nominato il nuovo CdA. Heller confermato presidente. Aimo amministratore delegato #CEO -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno nominato

TUTTO mercato WEB

Si è tenuta quest'oggi in videoconferenza l'assemblea dei soci in casa Livorno. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito gli amaranato hanno fatto sapere di aver nominato il nuovo CDA. Il ...Prima di lasciare l'Authority (è stato da poco nominato il suo successore), il ... arrivare i soldi che sbloccheranno la Darsena Europa LIVORNO. È il giorno del brindisi (virtuale) all ...