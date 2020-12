LIVE VOLLEY – Conegliano-Busto Arsizio 2-0 (25-16, 25-16, 13-9), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di giovedì 24 dicembre 2020) Imoco VOLLEY Conegliano-Unet E-Work Busto Arsizio si sfidano nel match valido per la prima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Vigilia di Natale difficile per le Farfalle, che faranno visita alla capolista nel tentativo di scalare posizioni in classifica. Obiettivo tutt’altro che semplice contro le Pantere, capoliste a PUNTEGGIO pieno. L’appuntamento è per giovedì 24 dicembre alle ore 12:30. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. COME SEGUIRE Conegliano-Busto Arsizio IN TV Segui il LIVE su Sportface RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Imoco-Unet E-Worksi sfidano nel match valido per la prima giornata di ritorno dellaA1. Vigilia di Natale difficile per le Farfalle, che faranno visita alla capolista nel tentativo di scalare posizioni in classifica. Obiettivo tutt’altro che semplice contro le Pantere, capoliste apieno. L’appuntamento è per giovedì 24 dicembre alle ore 12:30. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. COME SEGUIREIN TV Segui ilsu Sportface RISULTATI E CLASSIFICAA1 ...

UYBAvolley : ?? #coneglianoUYBA live now! ?? Seguici in diretta streaming su - infoitsport : LIVE Modena-Verona 25-19 28-30 25-23 25-19, Superlega volley in DIRETTA: i Canarini conquistano un successo importa… - infoitsport : LIVE Modena-Verona 25-19 28-30 25-23, Superlega volley in DIRETTA: i Canarini portano a casa il terzo set - infoitsport : LIVE VOLLEY - Modena-Verona 3-1 (25-19, 28-30, 25-23, 25-19), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Perugia-Civitanova 2-3, Superlega volley in DIRETTA: la Lube vince e accorcia le distanze in classifica! -