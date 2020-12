LIVE Conegliano-Busto Arsizio | Serie A1 volley in DIRETTA Venete subito in fuga nel primo set | 14-11

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-16 Aceeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaahr 23-16 Errore al servizio Gray 22-16 Mano out di Gray sul muro a uno di Egonu 22-15 Mano out di Hill da zona 4 21-15 Aceeeeeeeeee Syllaaaaaaaaa 20-15 Aceeeeeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaaaaa 19-15 La pipe di Hill 18-15 Vincente Gray da zona 4 18-14 La parallela di Sylla da 4 17-14 errore al servizio17-13 Egonu mano out in pipe 16-13 Muro out di Piccinini da zona 4 16-12 Magia di Wolosz a una mano e tocco vincente di Hill 15-12 iltempo di Herrera Blanco 15-11 Azione lunghissima e spettacolare, la chiude Sylla con la pipe 14-11 Invasione13-11 Aceeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuu 12-11 Non riesce a ricostruiredopo iltempo di de Kruijf 11-11punto per ...