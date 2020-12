LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-0 | Serie A1 volley in DIRETTA Le venete soffrono nel terzo set ma restano imbattute

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56: La nostrasi chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di13.55: Manca solo una partita aper chiudere il 2020 senza sconfitte, un’impresa degna solo delle grandissime squadre 13.53: Sylla mvp con 13 punti all’attivo, 22 punti per Egonu. Gray e Stevanovic 9 punti a testa per13.52: Una Imocoun po’ distratta va a vincere la sua 14ma partita consecutiva contro un incompletoe resta a punteggio pieno 28-26 In rete l’attacco di Gray,soffrendo vince questoset e conquista la 14ma vittoria consecutiva: ...