LIVE – Bollettino oggi, giovedì 24 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di giovedì 24 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 14.522 nuovi contagi, 553 morti, 20.494 guariti, 175.364 tamponi, 2.624 in terapia intensiva Di seguito ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di24. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 14.522 nuovi, 553 morti, 20.494 guariti, 175.364 tamponi, 2.624 in terapia intensiva Di seguito ...

SkyTG24 : #Covid19, gli aggiornamenti ?? 14.522 contagi ?? 175.364 tamponi ?? 553 decessi - SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - SkyTG24 : Covid nel Lazio, assessore Istruzione: soddisfazione per intesa con governo su scuola LIVE - SkyTG24 : Coronavirus, news. L'Italia è in zona rossa: massime restrizioni fino al 27 dicembre. LIVE - infoitcultura : LIVE BOLLETTINO OGGI mercoledì 23 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI mercoledì 23 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it Coronavirus ultime notizie 24 dicembre

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 24 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.522 casi e 553 vittime. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti ...

LIVE BOLLETTINO OGGI mercoledì 23 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA

Il Sole 24 Ore, per fare chiarezza nella girandola di regole, ha deciso di pubblicare ogni giorno un articolo e un video su cosa si può fare e cosa no. Cosa si può fare mercoledì 23 dicembre ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 24 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.522 casi e 553 vittime. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti ...Il Sole 24 Ore, per fare chiarezza nella girandola di regole, ha deciso di pubblicare ogni giorno un articolo e un video su cosa si può fare e cosa no. Cosa si può fare mercoledì 23 dicembre ...