L’Italia è zona rossa, cosa cambia: ecco tutto quello che possiamo fare e non possiamo fare (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Italia è in zona rossa fino al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Restrizioni per l’emergenza covid, quindi, alla vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano, e domenica 27 dicembre. Poi, nuova stretta ‘attiva’ il 31 dicembre e il primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica, e il 5 e 6 gennaio. Le nuove norme decise dall’esecutivo vieteranno o consentiranno, a seconda del colore e del giorno, spostamenti e visite. Ma anche aperture di negozi, ristoranti e altre attività. ecco quello che c’è da sapere. zona rossa, il rientro a casa La premessa alle regole stabilite dal governo è che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. Gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020)è infino al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Restrizioni per l’emergenza covid, quindi, alla vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano, e domenica 27 dicembre. Poi, nuova stretta ‘attiva’ il 31 dicembre e il primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica, e il 5 e 6 gennaio. Le nuove norme decise dall’esecutivo vieteranno o consentiranno, a seconda del colore e del giorno, spostamenti e visite. Ma anche aperture di negozi, ristoranti e altre attività.che c’è da sapere., il rientro a casa La premessa alle regole stabilite dal governo è che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. Gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o ...

