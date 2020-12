«L’incredibile storia dell’Isola delle Rose» e gli altri film Netflix da rivedere a Natale

«L’incredibile storia dell’Isola delle Rose» e gli altri film Netflix da (ri)vedere a Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bologna, 1968. Un coro, alticcio, si leva da un bar del centro. Cantano ragazzi ubriachi. «Dottore, dottore», fino all’epilogo più noto. Giorgio Rosa e Maurizio Orlandini, «dentro alle notti che dal vino son bagnate», di Guccini e di una città in fermento, bevono l’uno contro l’altro, protagonisti sgangherati di una gara di birra. Sono giovani, e davanti a sé hanno la promessa di un futuro solido. La laurea in ingegneria ha potuto garantirgli un lavoro, un avvenire. Non, però, la felicità. E i ragazzi, attori di una straordinaria storia vera, hanno deciso di garantirsela da sé, una felicità che è al contempo libertà, soddisfazione, l’affermazione entusiasta della vita stessa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bologna, 1968. Un coro, alticcio, si leva da un bar del centro. Cantano ragazzi ubriachi. «Dottore, dottore», fino all’epilogo più noto. Giorgio Rosa e Maurizio Orlandini, «dentro alle notti che dal vino son bagnate», di Guccini e di una città in fermento, bevono l’uno contro l’altro, protagonisti sgangherati di una gara di birra. Sono giovani, e davanti a sé hanno la promessa di un futuro solido. La laurea in ingegneria ha potuto garantirgli un lavoro, un avvenire. Non, però, la felicità. E i ragazzi, attori di una straordinaria storia vera, hanno deciso di garantirsela da sé, una felicità che è al contempo libertà, soddisfazione, l’affermazione entusiasta della vita stessa.

