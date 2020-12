L’immunità contro la COVID-19 dura almeno 8 mesi: possibile protezione prolungata dai vaccini (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’immunità contro la COVID-19 dura almeno 8 mesi. Analizzando i campioni di sangue di pazienti contagiati dal coronavirus dal quarto giorno dalla comparsa dei sintomi fino al 242esimo, un team di ricerca australiano guidato da scienziati dell’Università Monash ha dimostrato che L’immunità contro la COVID-19 dura almeno per otto mesi. I vaccini, dunque, potrebbero offrire una protezione decisamente prolungata. La protezione immunitaria contro la COVID-19, l’infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, ha una durata di almeno otto ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020)la-19. Analizzando i campioni di sangue di pazienti contagiati dal coronavirus dal quarto giorno dalla comparsa dei sintomi fino al 242esimo, un team di ricerca australiano guidato da scienziati dell’Università Monash ha dimostrato chela-19per otto. I, dunque, potrebbero offrire unadecisamente. Laimmunitariala-19, l’infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, ha unata diotto ...

