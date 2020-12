Ligue 1: Lille e Lione chiudono il 2020 in vetta alla classifica. Vince anche il PSG (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Lille e il Lione concludono il 2020 appaiati in vetta alla classifica di Ligue 1 . La 17esima giornata in Francia ha visto uscire vittoriose le prime quattro, che mantengono invariato il gap tra di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ile ilconcludono ilappaiati indi1 . La 17esima giornata in Francia ha visto uscire vittoriose le prime quattro, che mantengono invariato il gap tra di ...

sportli26181512 : Psg, esonerato Tuchel: Il club francese ha esonerato Thomas Tuchel nonostante il successo per 4-0 sullo Strasburgo… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ligue 1, Lille e Lione non si fermano. Poker del Psg - ilnazionaleit : Ligue 1: Lille e Lione festeggiano Natale in testa alla classifica. Pareggi interni per Nizza e Monaco - Montecarlonews : Ligue 1: Lille e Lione festeggiano Natale in testa alla classifica. Pareggi interni per Nizza e Monaco - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ligue 1, Lille e Lione non si fermano. Poker del Psg -