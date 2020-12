L’ex sindacalista Marco Bentivogli ricoverato d’urgenza nel reparto Covid di Ancona: condizioni peggiorate dopo nuovo contagio (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli, è stato ricoverato d’urgenza nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 24 dicembre, nel reparto Covid dell’ospedale Torrette di Ancona. Il ricovero è stato necessario dopo il peggioramento delle condizioni delL’ex sindacalista, oggi coordinatore del movimento Base Italia. Lo scorso novembre Bentivogli era risultato positivo al Coronavirus e da qualche giorno aveva di nuovo contratto il virus. Leggi anche: Busta con tre proiettili per Bentivogli, segretario dimissionario Fim che firmò l’accordo di Pomigliano Altro caso di variante Covid, il primo in Puglia: era ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020)segretario della Fim Cisl,, è statonelle prime ore del pomeriggio di oggi, 24 dicembre, neldell’ospedale Torrette di. Il ricovero è stato necessarioil peggioramento delledel, oggi coordinatore del movimento Base Italia. Lo scorso novembreera risultato positivo al Coronavirus e da qualche giorno aveva dicontratto il virus. Leggi anche: Busta con tre proiettili per, segretario dimissionario Fim che firmò l’accordo di Pomigliano Altro caso di variante, il primo in Puglia: era ...

