L'Europa vuole una nuova strategia industriale (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'UE vuole che la futura strategia industriale aiuti le imprese a superare la crisi dovuta al COVID-19 e ad affrontare la transizione digitale e ambientale Le imprese europee sono state gravemente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19, tra i licenziamenti o la riduzione del personale che molte di loro hanno dovuto affrontare, senza contare i… L'articolo Corriere Nazionale.

