Letizia di Spagna, la cena della vigilia di Natale al Palazzo della Zarzuela (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà di certo un Natale meno affollato rispetto agli anni scorsi, ma anche per questa vigilia a Palazzo della Zarzuela si festeggia. Letizia di Spagna infatti è pronta a organizzare una cena indimenticabile, riproponendo alcuni dei piatti più amati dai suoi commensali durante le festività natalizie. Di solito i membri della famiglia negli anni scorsi arrivavano a Palazzo nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale, portando regali e pacchi da lasciare sotto l’albero. Riuniti tutti nel soggiorno – dove si trova il camino – gli invitati tra un drink e un aperitivo, ascolteranno in tv il messaggio del Re Felipe, che ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà di certo unmeno affollato rispetto agli anni scorsi, ma anche per questasi festeggia.diinfatti è pronta a organizzare unaindimenticabile, riproponendo alcuni dei piatti più amati dai suoi commensali durante le festività natalizie. Di solito i membrifamiglia negli anni scorsi arrivavano anel tardo pomeriggiodi, portando regali e pacchi da lasciare sotto l’albero. Riuniti tutti nel soggiorno – dove si trova il camino – gli invitati tra un drink e un aperitivo, ascolteranno in tv il messaggio del Re Felipe, che ...

_crazy_Freddie_ : @Ilamaiunagioia @Gonnyword No era una cosa sulle principesse ribelli. Partiti da Charlene e il suo nuovo taglio e a… - IOdonna : Il royal look della settimana. Il taglio punk di Charlène di Monaco e Letizia di Spagna con scarponcini da trekking - zazoomblog : Il royal look della settimana. Il taglio punk di Charlène di Monaco e Letizia di Spagna con scarponcini da trekking… - VanityFairIt : In aiuto alla popolazione locale colpita da due recenti uragani - IOdonna : Letizia di Spagna e tutti i royal look più belli del 2020 -